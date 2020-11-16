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МО: режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе

Андрей Аркадьев
14:59 16.11.2020
️Российские миротворцы завершили развертывание наблюдательных постов в Карабахе, идет круглосуточный мониторинг.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районах проведения миротворческой операции вдоль линии соприкосновения сторон завершено выставление наблюдательных постов российских миротворческих сил, которыми ведется круглосуточный мониторинг обстановки», - заявил Конашенков.

Он отметил, что контроль за соблюдением режима прекращения огня и всех боевых действий осуществляется миротворческими подразделениями на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и еще девяти - в северной.

По словам Конашенкова, в Лачинском коридоре (вдоль дороги Забух - совхоз  Лысогорский - Зарыслы) действуют семь временных наблюдательных постов, обеспечивающих прохождение воинских колонн миротворческих подразделений.

«Пятнадцатого ноября текущего года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения в сопровождении патрулей российских миротворческих сил и военной полиции вернулись 475 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 года в места проживания вернулись 725 человек, ранее покинувших территорию Нагорного Карабаха из-за боевых действий», - сказал официальный представитель Минобороны.

В соответствии с достигнутыми договоренностями в Нагорном Карабахе продолжается обмен телами погибших. Он проводится при координации миротворческих сил Российской Федерации и международного комитета Красного Креста.

Проводится разминирование и сплошная очистка местности от взрывоопасных предметов в Лачинском коридоре. Сегодня обследован и разминирован один километр дороги Степанакерт - Горис, удалено с проезжей части и обочин дороги 27 единиц разбитой и поврежденной техники.

Командованием миротворческого контингента организовано взаимодействие с местными администрациями по решению вопросов общин религиозных конфессий. По просьбе местных жителей российскими миротворцами выставлен наблюдательный пост у древнего христианского памятника - действующего монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе. При посредничестве российских миротворческих сил прорабатывается вопрос о свободном посещении монастыря прихожанами.

Продолжается переброска личного состава, военной техники и материального имущества миротворческого контингента самолетами военно-транспортной авиации России Ил-76, Ан-124.

«Всего с 10 ноября 2020 года выполнено 140 самолето-рейсов. За прошедшие сутки выполнено 20 самолето-рейсов. В Степанакерте развернут штаб российского контингента миротворческих сил, с командного пункта которого осуществляется управление миротворческой операцией», - добавил Конашенков.

В соответствии с Указом президента Российской Федерации Минобороны России организовано формирование на территории Нагорного Карабаха Межведомственного центра гуманитарного реагирования. С местной администрацией организовано взаимодействие по вопросам деятельности центра.

Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Информация об оперативной обстановке и деятельности российских миротворческих сил постоянно обновляется в специальном разделе сайта Минобороны России.

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