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На «Усольехимпроме» взяли более 100 проб грунта и жидкостей

Андрей Аркадьев
14:12 16.11.2020
Полученные пробы помогут определить содержание в почве вредных веществ, в том числе ртути.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Более 100 проб грунта и жидкостей отобрали специалисты сводного отряда Минобороны, работающие на месте ликвидации масштабного химического загрязнения в Иркутской области.

Забор почвы произвели на территории промзоны «Усольехимпром». Полученные пробы направлены в лабораторию. Они помогут определить содержание в почве вредных веществ, в том числе ртути. Кроме того, военнослужащие постоянно проводят мониторинг воздуха.

Ранее сообщалось, что специалисты РХБЗ откачали более 100 тонн химикатов из скважин в Усолье-Сибирском. Отряд РХБ защиты работает на «Усольехимпроме» с середины августа по поручению президента России Владимира Путина.

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