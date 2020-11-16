На «Усольехимпроме» взяли более 100 проб грунта и жидкостей

Более 100 проб грунта и жидкостей отобрали специалисты сводного отряда Минобороны, работающие на месте ликвидации масштабного химического загрязнения в Иркутской области.

Забор почвы произвели на территории промзоны «Усольехимпром». Полученные пробы направлены в лабораторию. Они помогут определить содержание в почве вредных веществ, в том числе ртути. Кроме того, военнослужащие постоянно проводят мониторинг воздуха.

Ранее сообщалось, что специалисты РХБЗ откачали более 100 тонн химикатов из скважин в Усолье-Сибирском. Отряд РХБ защиты работает на «Усольехимпроме» с середины августа по поручению президента России Владимира Путина.