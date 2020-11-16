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Огонь из танков: курсанты учебного центра ВВО сдали экзамен с боевыми стрельбами

Андрей Аркадьев
12:06 16.11.2020
Экипажи танков Т-72 вели огонь на дальности до полутора тысяч метров - с ходу, с места и во время  короткой остановки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Экзамен с боевыми стрельбами по движущимся мишеням сдали курсанты учебного центра Восточного военного округа.

Цели появлялись на короткое время, примерно минуту. Во время стрельбы экипажи не знали, на какой дистанции и в какой момент на огневом поле поднимется очередная мишень.

Экипажи танков Т-72 вели огонь на дальности до полутора тысяч метров - с ходу, с места и во время короткой остановки.

Т-72 - один из самых массовых танков второго поколения. Разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М - соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик. На танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Кроме того, танк получил бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатые экраны проекции МТО корпуса, модули динамической защиты и решетчатые экраны башни.

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