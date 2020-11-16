Российские миротворцы сообщили о начале разминирования Лачинского коридора
Российские миротворцы ведут разминирование Лачинского коридора, связывающего Армению и Карабах, заявил заместитель командующего миротворческим контингентом Вооруженных сил РФ Алексей Полюхович.
«Сейчас происходит обмен телами погибших, происходит очистка дороги от взрывоопасных предметов, неразорвавшихся боеприпасов. Дорога готовится к возвращению беженцев, которые желают вернуться обратно в Степанакерт», - сказал он.
Полюхович отметил, что с прибытием миротворческого контингента в Степанакерте люди возвращаются к мирной жизни, заработали светофоры, начинают работать магазины.
Он заверил, что военные могут обеспечить безопасность колонн, которые возвращаются в Степанакерт. По словам заместителя командующего, местные жители положительно встретили российских миротворцев.