Армия Российские миротворцы сообщили о начале разминирования Лачинского коридора Андрей Аркадьев Сейчас стороны обмениваются телами погибших, дороги очищаются от взрывоопасных предметов, неразорвавшихся боеприпасов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Российские миротворцы ведут разминирование Лачинского коридора, связывающего Армению и Карабах, заявил заместитель командующего миротворческим контингентом Вооруженных сил РФ Алексей Полюхович. «Сейчас происходит обмен телами погибших, происходит очистка дороги от взрывоопасных предметов, неразорвавшихся боеприпасов. Дорога готовится к возвращению беженцев, которые желают вернуться обратно в Степанакерт», - сказал он. Полюхович отметил, что с прибытием миротворческого контингента в Степанакерте люди возвращаются к мирной жизни, заработали светофоры, начинают работать магазины. Он заверил, что военные могут обеспечить безопасность колонн, которые возвращаются в Степанакерт. По словам заместителя командующего, местные жители положительно встретили российских миротворцев. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика