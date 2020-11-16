Земля, пропитанная кровью: в деревне Поныри установят мемориал к 80-летию Курской битвы

В России даже спустя 75 лет после окончания Великой Отечественной войны работа по установлению исторической правды не прекращается. Не останавливают работу поисковики, восстанавливаются братские могилы, открываются архивы. И мы продолжаем узнавать порой страшную, но такую нужную правду про Великую войну.

В стране набирает популярность проект «Молчаливое эхо войны», который ведет Департамент военной Контрразведки ФСБ России и ветераны службы. По всей стране на местах ожесточенных боев они устанавливают часовни в память о погибших. Одна из них была построена этим летом в деревне Поныри. Там, в 1943 году пролегал так называемый Северный фас Курской дуги, район в котором даже по меркам этой страшной битвы была самая настоящая мясорубка.

И вот новый масштабный проект. К 80-летию Курской битвы, которое мы будет отмечать через три года, в Понырях появится новый историко-культурный мемориальный комплекс. Работа над ним уже ведется. Задача перед художниками сложная. Как соединить в одном памятнике гордость за Великую победу и бескрайнее горе, величие солдата-победителя и боль сотен тысяч матерей, жен и детей, которые так и не дождались с войны своих близких.

Про эти места говорят: земля, пропитанная кровью. Какой ценой нашим солдатам удалось победить, насколько ожесточенные были бои отлично знают местные школьники, участники поискового отряда. До сих пор в полях находят останки погибших бойцов, фрагменты техники.

Подростки постоянно работают на раскопках. Сейчас изучают место падения советского самолета. За годы работы поисковый отряд поднял на поверхность много элементов военной техники, оружия.

Иногда удается установить личности бойцов, пропавших без вести, а потом и перезахоронить в их родных городах. Совсем недавно в августе поисковики передали останки советского летчика родственникам в Нижегородской области. Обломки самолета, в том числе отлично сохранившийся двигатель истребителя, теперь экспонат школьного музея. Вот и на этот раз есть надежда обнаружить в земле останки троих членов экипажа советского бомбардировщика.

Об ожесточенных боях на Курской дуге знают все. Однако только в последнее время ключевому сражению в этом районе придается особое значение. После возведения часовни новая инициатива ветеранов контрразведки и департамента военной контрразведки ФСБ - построить масштабный памятник.

Грандиозный мемориальный комплекс на площади восемьдесят гектаров по задумке создателей должен стать центром притяжения туристов. Место для объекта выбрано неслучайно. Именно здесь проходил рубеж обороны северного фаса Курской дуги, который преодолеть фашистам не удалось. И отсюда же Красная армия погнала неприятеля до Берлина.

Монумент станет главной частью целого архитектурного ансамбля на этой территории. Помимо него, должен появиться и музей, и церковь, и вечный огонь. Главный посыл у инициаторов проекта сделать мемориал по-настоящему народным. Значимым для каждого, как и сама Курская битва.

Один из генералов третьего рейха вспоминал, что ключ от победы навсегда остался зарыт под Понырями. После грандиозной Сталинградской битвы руководство Вермахта хотело взять реванш. Советское командование тщательно готовилось к следующему крупному сражению. Обе стороны понимали: новая битва в районе Понырей будет ключевой.

Основной замысел фашистов был в том, чтобы окружить крупную группировку Красной армии в районе Курска. Ударить навстречу с Севера и Юга, чтобы потом соединиться. Ставка верховного главнокомандования приняла решение: обороняясь, измотать силы противника и нанести решительный контрудар.

Важнейший вклад в такую значимую для исхода войны победу внесли наши контрразведчики. За несколько месяцев до Курской битвы, в апреле 1943 года, было создано легендарное подразделение Смерш. Позже оно станет легендарным. А тогда для еще молодой разведслужбы сражение было боевым крещением.

Уникальный случай: военнослужащим удалось установить точную дату и время начала наступления немцев, полностью раскрыть подробности тщательно спланированной операции под кодовым названием «Цитадель». Как только в назначенный час гитлеровцы готовились к атаке, то внезапно их обстреляли советские артиллеристы.

Боролись контрразведчики и с предателями, переходящими на сторону врага. Наиболее подготовленные солдаты и офицеры формировались в группы, выдвигались к немецким позициям, якобы, чтобы сдаться в плен.

Контрразведчики, летчики, танкисты, пехотинцы. Мемориальный комплекс будет посвящен всем военнослужащим, героически сражавшимся на Северном фасе Курской дуги. Сейчас разрабатывается проект будущего сооружения.

Вот один из них. Василий Нестеренко – главный художник храма вооруженных сил в парке «Патриот». Он со своим коллегой-архитектором показывает уже готовые макеты. Памятник под Понырями предлагает выполнить в форме меча. В архитектуре, полной образности, часто даже форма объектов символична.

В еще одном проекте главный акцент планируется сделать не на оружии, а эмоциях и переживаниях красноармейцев, которые ценой своих жизней остановили врага. Проникнуться чувствами простых солдат предлагает архитектор Салават Щербаков. Создатель знаменитых памятников князю Владимиру на Боровицкой площади, императору Александру Первому у Кремля. Он демонстрирует сразу несколько возможных решений. Пока тоже только нарисованных на компьютере. Однако с главным посылом автор уже определился.

То, что проекты такие яркие, самобытные, но при этом разные по стилю, неудивительно. Все варианты будут выставлены на голосование. Жителям Курской области предстоит выбрать итоговый.

Новость о создании мемориала – это большое событие для всех участников Курской битвы. Мемориал в честь героев Северного фаса Курской дуги, которые сумели остановить врага, должен появиться под Понырями к восьмидесятилетию ключевого сражения в августе 2023 года.