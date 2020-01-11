Спецназ уничтожил «диверсантов» на учениях под Ростовом: видео

Военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа, дислоцированного в Ростовской области, отразили на учении нападение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника на контрольно-пропускной пункт (КПП) воинской части.

По замыслу учения группа ДРГ попыталась осуществить попытку проникновения на территорию части через КПП военного городка, чтобы завладеть вооружением. Дежурная смена не допустила прорыва группы диверсантов и оперативно подняла по тревоге подразделение по противодействию диверсионным силам противника.

В результате предпринятых действий силами наряда во взаимодействии с группами специального назначения окружили район операции и уничтожили диверсантов. Также отрабатывались действия личного состава по эвакуации условно раненого военнослужащего и оказанию ему первой медицинской помощи.

Для приближения обстановки к реальным боевым условиям использовались имитационные средства: холостые боеприпасы к стрелковому оружию, дымовые шашки и взрывпакеты. Целью специального учения являлась выработка у военнослужащих навыков в выборе огневых позиций, а также слаженности действий личного состава при обезвреживании ДРГ.

В мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих. Было задействовано более 10 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун».