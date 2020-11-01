Дальнее плавание: корабли Тихоокеанского флота вышли в поход из Владивостока

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход для решения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В период плавания отряд совершит деловые заходы в ряд портов иностранных государств.

В составе отряда флагман ТОФ Гвардейского ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенга».

В ходе контрольного выхода, предварявшего поход, корабли отработали элементы совместного тактического маневрирования и проверили надежность систем связи. Также были проведены учения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника, оказанию помощи судну, терпящему бедствие, передачи грузов в море. Тренировки проходили совместно с силами морской авиации.