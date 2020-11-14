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Вертолеты ВКС России сопроводили миротворцев в Горис и Степанакерт

Анна Берестовая
06:00 14.11.2020
Ранее восемь вертолетов были доставлены на место через Ереван для участия в проведении миротворческой операции.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Экипажи вертолетов армейской авиации Воздушно-космических сил России Ми-8 и Ми-24 приступили к сопровождению воинских колонн миротворческих подразделений, совершающих марши в районы выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Летчики вертолетной эскадрилий выполнили задачи по прикрытию и сопровождению колонн, совершающих марши по маршрутам с аэродрома «Эребуни» в населенные пункты Горис и Степанакерт.

Вертолетная группировка предназначена для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий, а также для доставки материально-технического имущества и личного состава миротворческого контингента в труднодоступные районы.

Ранее восемь вертолетов, задействованных в проведении миротворческой операции, были доставлены самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» на аэродром в городе Ереван. Инженерно-техническим составом вертолеты Ми-8 и Ми-24 были подготовлены к эксплуатации после транспортировки и перелетели на аэродромы базирования для выполнения задач в интересах миротворческого контингента.

Основу российского контингента составят подразделения 15-ой отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

В целях контроля соблюдения договоренностей сторонами конфликта предусмотрено выставление российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

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