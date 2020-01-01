Связисты ЗВО оригинально выполнили приемы строевой в честь Нового года: видео

Военнослужащие войск связи общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели праздничный флешмоб в честь наступившего Нового года. Связисты поздравили всех военнослужащих российской армии, оригинально выполнив строевые приемы на плацу в Воронежском гарнизоне.

Более 30 военнослужащих срочной службы, прибывших в воинскую часть после завершения курса интенсивной боеподготовки, выполнили приемы под каждый удар барабана.

В составе подразделения связисты поочередно выстроились в фигуры символов Нового года: сначала они встали в форме елки, затем снежинки, а после - числа «2020».

В своем новогоднем послании военнослужащие выразили надежду на то, что все планы учебной деятельности войск будут успешно реализованы, а также пожелали коллегам успехов в наступившем году.