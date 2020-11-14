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Командующий российскими миротворцами рассказал о выполнении соглашения по прекращению огня в Карабахе

Светлана Головина
15:57 14.11.2020
На данный момент вдоль всей линии соприкосновения завершается развертывание наблюдательных постов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов сообщил о выполнении соглашения о прекращении огня на территории республики.

«На территории соприкосновения сегодня остановлены все виды боевых действий. Обстановка потихоньку стабилизируется», - уточнил он.

Мурадов рассказал, что личный состав прошел определенную подготовку, были проведены мероприятия практической направленности по миротворческой тематике.

Генерал-лейтенант сообщил, что российские миротворцы в завершают развертывание наблюдательных постов вдоль всей линии соприкосновения в Карабахе.

Также в ходе заявления Мурадов акцентировал, что для него, как для офицера, нет национальностей и ответил на интересующий вопрос о своей принадлежности.

«Я выполняю свои задачи по предназначению. Что касается моей национальности, если это так всем интересно, я родился в Республике Дагестан, являюсь по национальности табосаранцем и никакого отношения к соседнему государству я не имею» , - рассказал командующий.

На сайте Минобороны России запущен специальный раздел «Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе», где публикуется ежедневные информационные бюллетени по контролю обстановки в зоне нагорнокарабахского конфликта, актуальные карты обстановки, новостные и мультимедийные материалы.

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