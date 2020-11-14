Движение российских миротворцев в Степанакерт сняли с коптера

Движение колонны российских миротворцев из Гориса в Степанакерт в Нагорном Карабахе сняли с коптера.

На кадрах видно, как колонна техники преодолевает горный серпантин. Движение проходит без происшествий.

В составе колонн - бронетранспортеры, автомобильная техника, средства материально-технического обеспечения. Их доставили из РФ самолетами Ил-76 на аэродром Эребуни. Российская военная полиция обеспечивает безопасность на всех маршрутах движения колонн.

Для контроля соблюдения договоренностей сторонами конфликта предусмотрено выставление российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.