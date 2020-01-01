Моряки-черноморцы встретили Новый год в Средиземном море

Состав российской эскадры в Средиземном море насчитывает порядка 10 боевых кораблей и судов обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота России.

В сообщении отмечается, что экипажи кораблей, встретившие Новый год вдали от дома, выполняют поставленные задачи в составе постоянной группировки МВФ России в Средиземном море.

«В настоящее время в Средиземном море в составе постоянной группировки ВМФ выполняют задачи порядка 10 кораблей и судов Черноморского флота во главе с фрегатом "Адмирал Эссен"», - говорится в сообщении пресс-службы флота.

Фрегат «Адмирал Эссен», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», присоединился к остальной группировке в декабре.