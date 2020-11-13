Главный храм ВС РФ изобразили в виде вышивки

Победителей и призеров VI всероссийского конкурса военной вышивки «Суровая нитка» наградят 14 ноября, сообщает пресс-служба Центрального дома Российской армии имени М.В. Фрунзе.

По словам начальника ЦДРА им. М.В. Фрунзе Василия Мазуренко конкурс посвящен 75-летию Великой Победы.

«На конкурс поступило 140 работ из 29 регионов нашей страны. Значительная часть из них затрагивает тему победы над фашизмом, но есть и работы, посвященные современным событиям. Например, одна из участниц изобразила на холсте Главный храм Вооруженных сил, который был открыт в парке "Патриот" в этом году», - сказал он.

Конкурсные работы выполнены в таких направлениях прикладного искусства, как лазерная, ковровая, алмазная вышивки. Конкурсанты также использовались техниками темари, стринг-арта и шерстяной акварели.

Автором изображения Главного храма ВС РФ стала старший лейтенант Александра Шумакова, которая несет службу в Сергиевом Посаде.

Главный храм Вооруженных сил России построили на территории парка «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Собор стал третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составляет 96 метров.

На территории храмового комплекса есть уникальный музейный комплекс «Дорога памяти». В залах имеются исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи красноармейцев.

Длина галереи «Дорога памяти» - 1 418 шагов, что равняется 1 418 дням Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ. Возведение храма осуществлялось на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.