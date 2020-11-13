Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Главный храм ВС РФ изобразили в виде вышивки

Андрей Аркадьев
19:00 13.11.2020
Автором изображения Главного храма ВС РФ стала старший лейтенант Александра Шумакова, которая несет службу в Сергиевом Посаде.
Главный храм ВС РФ изобразили в виде вышивки
© Фото: Пресс-служба Центрального Дома Российской Армии им. М.В. Фрунзе

Победителей и призеров VI всероссийского конкурса военной вышивки «Суровая нитка» наградят 14 ноября, сообщает пресс-служба Центрального дома Российской армии имени М.В. Фрунзе.

По словам начальника ЦДРА им. М.В. Фрунзе Василия Мазуренко конкурс посвящен 75-летию Великой Победы.

«На конкурс поступило 140 работ из 29 регионов нашей страны. Значительная часть из них затрагивает тему победы над фашизмом, но есть и работы, посвященные современным событиям. Например, одна из участниц изобразила на холсте Главный храм Вооруженных сил, который был открыт в парке  "Патриот" в этом году», - сказал он.

Конкурсные работы выполнены в таких направлениях прикладного искусства, как лазерная, ковровая, алмазная вышивки. Конкурсанты также использовались техниками темари, стринг-арта и шерстяной акварели.

Автором изображения Главного храма ВС РФ стала старший лейтенант Александра Шумакова, которая несет службу в Сергиевом Посаде.

Главный храм Вооруженных сил России построили на территории парка «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Собор стал третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составляет 96 метров.

На территории храмового комплекса есть уникальный музейный комплекс «Дорога памяти». В залах имеются исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи красноармейцев.

Длина галереи «Дорога памяти» - 1 418 шагов, что равняется 1 418 дням Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ. Возведение храма осуществлялось на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.