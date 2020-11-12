В миротворческой операции в Нагорном Карабахе задействуют вертолеты ВКС России

Вертолеты армейской авиации ВКС России Ми-8 и Ми-24 будут задействованы в проведении миротворческой операции для воздушного мониторинга районов контроля за прекращением огня и военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Восемь машин доставят на аэродром в Ереван самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан». Кроме того, вертолеты ВКС РФ помогут доставить материально-техническое имущество и личный состав миротворческого контингента в труднодоступные районы.

Миротворческий контингент Российской Федерации в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу его составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Для контроля за соблюдением договоренностей сторонами конфликта предусмотрено выставление российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и Лачинского коридора. Командование российских миротворческих сил развертывается также для управления миротворческой операцией в районе города Степанакерт.