Фрегат «Адмирал Касатонов» из Белого моря поразил ракетой «Калибр» цель под Архангельском

Фрегат «Адмирал Касатонов» выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» из Белого моря по цели в Архангельской области, сообщает пресс-служба Северного флота.

«Цель, расположенная на полигоне Чижа в Архангельской области на расстоянии свыше 1000 километров от точки пуска, была успешно поражена головной частью крылатой ракеты "Калибр"», - говорится в сообщении.

Охрану водного района и обеспечение стрельб выполнили корабли и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота.

«Адмирал флота Касатонов» был заложен на «Северной верфи» еще в 2009 году, а в этом июле его приняли в состав флота. Фрегаты проекта 22 350 являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Имеют водоизмещение 5 000 т, длину - 135 м, ширину - 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов. Дальность плавания фрегатов проекта 22 350 - 4 500 миль, автономность - 30 суток, экипаж - около 200 человек.