Ракетный крейсер «Маршал Устинов» отправился к месту базирования в Североморск

«Маршал Устинов» поднял якоря: ракетный крейсер, с борта которого Владимир Путин следил за масштабными учениями ВМФ у берегов Крыма, вышел из Севастополя и взял курс на родную базу - в Североморск.

Дальний поход крейсера длится уже больше полугода. Он покинул главную базу Северного флота 3 июля. Крейсер принял участие в Главном военно-морском параде в Петербурге, после чего направился в Средиземное море - корабль задействовали в маневрах «Океанский щит-2019».

«Маршал Устинов» также посетил с визитами Алжир, Египет, Грецию и Кипр, а затем вышел в Атлантику, где провел первые в истории учения с китайскими и южно-африканскими моряками.

«Маршал Устинов» - это крейсер проекта «Атлант», прозванный на Западе «убийцей авианосцев». Его 16 ракет комплекса «Вулкан» позволяют ему поражать любые надводные цели на дальности до тысячи километров.