Опубликованы кадры прибытия российских миротворцев в Армению

В среду, 11 ноября, на территорию Армении на аэродром Эребун приземлились еще восемь самолетов с российскими миротворцами и специальной техникой.

Самолеты доставили более 120 военнослужащих подразделений 15-й миротворческой бригады, бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения.

Миротворцы будут размещены на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора для контроля за соблюдением перемирия. В Степанакерте развернуто командование этим контингентом.

Всего в регион Минобороны направит 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Максимальная взлетная масса достигает 200 тонн. Самолет способен перевозить до 60 тонн грузов на дальность до 4 000 километров.