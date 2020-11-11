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Опубликованы кадры прибытия российских миротворцев в Армению

Светлана Головина
19:23 11.11.2020
Миротворцы будут размещены на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора для контроля за соблюдением перемирия.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В среду, 11  ноября, на территорию Армении на аэродром Эребун приземлились еще восемь самолетов с российскими миротворцами и специальной техникой.

Самолеты  доставили более 120 военнослужащих подразделений 15-й миротворческой бригады, бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения.

Миротворцы будут размещены на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора для контроля за соблюдением перемирия. В Степанакерте развернуто командование этим контингентом.

Всего в регион Минобороны направит 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Максимальная взлетная масса достигает 200 тонн. Самолет способен перевозить до 60 тонн грузов на дальность до 4 000 километров.

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