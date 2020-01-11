Морпехи избавили Камчатку от угрозы лавин

Морские пехотинцы избавили Камчатку от угрозы лавин, обстреляв наиболее опасные участки, где в этом году выпало больше всего снега.

Лавины могли нарушить электроснабжение в Петропавловске-Камчатском и заблокировать дороги. Спасатели сообщают, что сейчас повышенная лавиноопасность отсутствует.

При этом представители спасательных служб предупреждают, что ситуация может измениться из-за любителей острых ощущений: местных жителей, которые устраивают опасные гонки на снегоходах.