Каспийская флотилия начала учения в Астраханской области и Дагестане

Более 30 кораблей и судов Каспийской флотилии (КФл) начали подготовку к выходу в море в новом учебном году в Астраханской области и Республике Дагестан.

«На территории пунктов базирования корабельных соединений КФл экипажи кораблей, катеров и судов обеспечения приступили к сдаче элементов курсовой задачи К-1 - ряда заданий по жизнедеятельности и функционированию корабля в самостоятельном одиночном плавании в открытом море», - сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Отмечается, что в их числе - ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан».

Также участие в тренировках принимают малые ракетные и артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Волгодонск», «Махачкала» и «Астрахань».

«Пройдут учения по приготовлению кораблей к бою, ведению борьбы за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне при стоянке в пункте базирования», - уточняется в сообщении.

Помимо этого военнослужащие отработают задачи ежедневной организации службы, быта и отдыха экипажей, нормативов по обслуживанию вооружения и механизмов кораблей, а также по подготовке к пополнению боезапаса в море и в пунктах базирования.