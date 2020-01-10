Стрельба из самоходок «Нона» на два километра: видео учений
Артиллеристы уничтожили командные пункты и ракетные установки условного противника на Кубани.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны РФ
Самоходно-артиллерийский дивизион гвардейского артиллерийского полка Новороссийского десантно-штурмового горного соединения ВДВ на полигоне Раевский в Краснодарском крае выполнил контрольное упражнение боевых стрельб из 120-мм самоходно-артиллерийского десантируемого орудия 2С9 «Нона».
«В ходе практической части мероприятий артиллеристы отрабатывали навыки по занятию огневых позиций, обнаружению целей и их уничтожению с места прямой наводкой, корректировке огня артиллерийского подразделения», - сообщили в Минобороны России.
В ходе боевых стрельб расчеты самоходного орудия 2С9 «Нона» поразили цели, имитирующие командно-штабные машины и пусковые установки тактических ракетных комплексов условного противника на дистанции до двух тысяч метров.