Точно в цель: беспилотник «Орлан-10» ударно отработал с артиллерией в Кузбассе

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), расположенного в Кемеровской области, при помощи БЛА «Орлан-10» обеспечили точное нанесение артиллерийских ударов по целям во время учений на полигоне в Кузбассе.

По замыслу учения, расчетам реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» необходимо было поразить цели на дальностях от 8 до 20 км, имитирующие живую силу и технику условного противника. Для корректировки огня военнослужащие использовали БЛА «Орлан-10», который в режиме реального времени передавал координаты цели на командный пункт и обеспечивал контроль их поражения.

Во время учений было выполнено более 20 огневых задач. В мероприятиях было задействовано свыше 500 военнослужащих и более 50 единиц военной техники.

41-я общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.