«Утес» дает бой: видео ракетных пусков из берегового комплекса

Боевыми расчетами берегового ракетного комплекса «Утес» Черноморского флота в ходе учений были выполнены два ракетных пуска по целям, имитирующим корабли условного противника.

«Звезда» публикует кадры удара из «Утеса», предоставленные Министерством обороны России.

Совместное учение Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб прошло в акватории Черного моря. В маневрах были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка Черноморского флота и более 40 летательных аппаратов ВКС России.

Президент России Владимир Путин с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» лично наблюдал за ходом учений.

В ходе практических действий авиации парой истребителей Миг-31К выполнена боевая стрельба гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал» по цели на одном из полигонов.