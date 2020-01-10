Безупречная точность: момент попадания «Калибра» по мишени
Стрельба ракетами «Калибр», за ходом которой лично следил президент Владимир Путин, важнейший элемент совместных учений Черноморского и Северного флотов, состоявшихся накануне.
Министерство обороны опубликовало кадры, снятые беспилотником, на которых видно, что ракета попадает точно в цель.
В ведомстве подчеркнули, что беспилотные летательные аппараты Черноморского флота обеспечивали непрерывное визуальное наблюдение за проведением учений.
Пуски ракет «Калибр» в ходе маневров выполнили экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и подводной лодки «Колпино».
Также в ходе практических действий авиации парой истребителей МиГ-31К была выполнена боевая стрельба гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал» по цели на одном из полигонов.