МиГ-31К выполнил боевую стрельбу «Кинжалом»: видео
Совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб прошло в Черном море под руководством главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова.
В ходе практических действий авиации парой истребителей МиГ-31К выполнена боевая стрельба гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал» по цели на одном из полигонов. «Звезда» публикует впечатляющее видео момента запуска ракеты.
Всего в учении были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка Черноморского флота и более 40 летательных аппаратов ВКС России, в том числе экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95.
За маневрами наблюдали лично президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.