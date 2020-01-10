Зенитчики и военные полицейские отбили «атаку» на военный объект в Сочи

Зенитчики и военные полицейские отразили нападение условных боевиков на КПП воинской части в ходе тренировки в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

По замыслу учений, «бандиты» попытались проникнуть на территорию военного городка через контрольно-пропускной пункт и захватить оружие и технику.

Получив сигнал тревоги, подразделения военной полиции и военнослужащие зенитного ракетного соединения в кратчайшие сроки выдвинулись на место ЧП.

«Дежурная смена по КПП не допустила прорыва условного противника и подняла по тревоге подразделение оперативного реагирования на кризисные ситуации соединения», - говорится в сообщении.

Далее военнослужащие в составе оперативных групп заблокировали район операции и уничтожили «боевиков». После этого бойцы освободили заложников и эвакуировали условно раненых, последним была оказана медицинская помощь.

При проведении занятий для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, использовано около 2,5 тысяч средств имитации - холостых боеприпасов, дымовых и тротиловых шашек.