Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Корабли Балтфлота в 2020 году отправятся в 10 дальних походов

Андрей Аркадьев
17:21 10.01.2020
Сейчас вдали от родных берегов находятся пять кораблей и судов Балтийского флота.
Корабли Балтфлота в 2020 году отправятся в 10 дальних походов
© Фото: Минобороны России

Корабли и суда Балтийского флота в 2020 году отправятся в десять дальних походов, где примут участие в межфлотских и международных учениях. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

«В новом 2020 году Балтийский флот ждут новые масштабные задачи. Так, намечены более 10 дальних походов в районы Средиземноморья, Атлантического и Индийского океанов, участие надводных кораблей и судов в межфлотских и международных учениях», - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас в походах находятся пять кораблей и судов Балтфлота, четыре из них - сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», плавучая мастерская «ПМ-82», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня» - выполняют задачи боевой службы в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море.

Кроме того, в начале декабря океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» отравилось из Кронштадта в кругосветку. Экспедиция посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Она продлится до июня 2020 года, к «Адмиралу Владимирскому» на его пути присоединятся еще два судна - «Маршал Геловани» и «Янтарь». Маршрут спланирован так, что 28 января, в день открытия Антарктиды, суда придут к антарктической станции Беллинсгаузен. Домой судно должно вернуться в июне.

В пресс-службе добавили, что в 2020 году на Балтийском флоте будет сформировано еще одно мотострелковое соединение с местом дислокации в Калининградской области. Продолжится работа по перевооружению и модернизации. Сообщается, что в боевой состав флота должен войти малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт».

Малые ракетные корабли проекта 22800 - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны.

В июле 2019 года на ПАО «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре были заложены два МРК этого проекта: «Ржев» и «Удомля». Ожидается, что они войдут в строй после 2020 года. Головным кораблем проекта 22800 является МРК «Мытищи».

Проект разработан ЦМКБ «Алмаз» в Санкт-Петербурге. Длина корабля - 67 метров, ширина - 11 метров, осадка - 4 метра. Главная энергетическая установка - дизель-электрическая. Скорость хода составляет 30 узлов, дальность плавания - 2500 миль, автономность - 15 суток. Экипаж корабля - 39 человек.

МРК вооружены 76-мм автоматическим универсальным орудием и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М», а также ударным комплексом крылатых ракет «Калибр-НК».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.01.2020, 08:42
Москва призвала все стороны к сдержанности вокруг Ирана
Дата10.01.2020, 17:21
Корабли Балтфлота в 2020 году отправятся в 10 дальних походов
Дата06.01.2020, 22:20
«Я горд быть россиянином»: сборная РФ вернулась домой с серебром МЧМ-2020
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата05.01.2020, 12:57
Названы сроки поступления в войска новейших БПМ-3 с необитаемым боевым модулем
Дата04.01.2020, 17:23
Опубликованы уникальные исторические снимки дивизии особого назначения имени Дзержинского
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:21 Армия
Корабли Балтфлота в 2020 году отправятся в 10 дальних походов
17:20 В стране и мире
Видео
Крупное ДТП под Пермью: столкнулись 7 легковушек, фура и автобус
16:58 В стране и мире
Видео
СК завел дело на «образцовый» роддом в Москве
16:52 В стране и мире
статья
От падающей звезды до диверсии: мнения экспертов о видео предположительного попадания иранской ракеты в лайнер
16:31 В стране и мире
Видео
Путин рассказал, что полноценное грузовое сообщение по Крымскому мосту начнется с 1 июля
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Чулпан Хаматова прокомментировала назначение нового худрука «Современника»
Видео
МиГ-31К выполнил боевую стрельбу «Кинжалом»: видео
Видео
Сокрушительная мощь ВМФ: самые яркие кадры учений в Черном море
Видео
Пламя и дым: кадры стрельбы «Калибром» с корабля «Адмирал Григорович»
Видео
Опубликовано новое видео падения украинского лайнера в Иране
Крупная пресноводная рыба полностью вымерла
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.