Корабли Балтфлота в 2020 году отправятся в 10 дальних походов

Корабли и суда Балтийского флота в 2020 году отправятся в десять дальних походов, где примут участие в межфлотских и международных учениях. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

«В новом 2020 году Балтийский флот ждут новые масштабные задачи. Так, намечены более 10 дальних походов в районы Средиземноморья, Атлантического и Индийского океанов, участие надводных кораблей и судов в межфлотских и международных учениях», - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас в походах находятся пять кораблей и судов Балтфлота, четыре из них - сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», плавучая мастерская «ПМ-82», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня» - выполняют задачи боевой службы в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море.

Кроме того, в начале декабря океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» отравилось из Кронштадта в кругосветку. Экспедиция посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Она продлится до июня 2020 года, к «Адмиралу Владимирскому» на его пути присоединятся еще два судна - «Маршал Геловани» и «Янтарь». Маршрут спланирован так, что 28 января, в день открытия Антарктиды, суда придут к антарктической станции Беллинсгаузен. Домой судно должно вернуться в июне.

В пресс-службе добавили, что в 2020 году на Балтийском флоте будет сформировано еще одно мотострелковое соединение с местом дислокации в Калининградской области. Продолжится работа по перевооружению и модернизации. Сообщается, что в боевой состав флота должен войти малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт».

Малые ракетные корабли проекта 22800 - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны.

В июле 2019 года на ПАО «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре были заложены два МРК этого проекта: «Ржев» и «Удомля». Ожидается, что они войдут в строй после 2020 года. Головным кораблем проекта 22800 является МРК «Мытищи».

Проект разработан ЦМКБ «Алмаз» в Санкт-Петербурге. Длина корабля - 67 метров, ширина - 11 метров, осадка - 4 метра. Главная энергетическая установка - дизель-электрическая. Скорость хода составляет 30 узлов, дальность плавания - 2500 миль, автономность - 15 суток. Экипаж корабля - 39 человек.

МРК вооружены 76-мм автоматическим универсальным орудием и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М», а также ударным комплексом крылатых ракет «Калибр-НК».