«Триумфы» уничтожили авиацию «противника» на Кубани

Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» уничтожили условных нарушителей воздушной границы в рамках учений на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Согласно сценарию учений, авиация «противника» нарушила воздушную границу. Получив сигнал, зенитчики сопроводили и условно сбили воздушную цель. Также были задействованы радиотехнические подразделения, выполнявшие задачи по обнаружению целей.

«В ходе тренировки с проведением электронных пусков была оценена слаженность работы расчетов и дежурных сил, проведена практическая отработка нормативов боевой и специальной подготовки, выполнены маневры по смене позиций и ухода от ответного удара условного противника», - говорится в сообщении.

В тренировке было задействовано более 200 военнослужащих и 30 единиц военной техники.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.

В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают авиабазу Хмеймим.