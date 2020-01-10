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Шойгу: задачи учений двух флотов в Черном море выполнены полностью

Андрей Аркадьев
14:37 10.01.2020
Министр сообщил, что на учениях было задействовано более 50 кораблей, катеров и судов, свыше 40 летательных аппаратов, а также подводная лодка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ

Задачи, поставленные во время совместных учений Черноморского и Северного флотов, за которыми 9 января наблюдал Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин, выполнены в полном объеме. Об этом сообщил 10 января министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В ходе учения осуществлены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал". Поставленные задачи выполнены в полном объеме», - сказал глава военного ведомства на селекторном совещании, где обсуждаются основные направления деятельности Министерства обороны РФ в текущем году.

Шойгу отметил, что в учениях были задействованы более 50 кораблей, катеров и судов, свыше 40 летательных аппаратов, а также подводная лодка.

Накануне под присмотром Владимира Путина и Сергея Шойгу в Черном море прошли совместные учения Северного и Черноморского флотов. Российский лидер находился на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов» и наблюдал за полетами истребителей и маневрами кораблей.

Пара истребителей Миг-31К во время практических действий авиации выполнила боевую стрельбу ракетой «Кинжал» по цели на одном из полигонов.

Пуски из надводного и подводного положений ракетами «Калибр» выполнили экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и подводная лодка «Колпино».

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