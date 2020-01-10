Две трети оборонзаказа России традиционно пойдет на закупки нового оружия

Из полутора триллионов рублей, выделенных на реализацию гособоронзаказа в этом году, 68% средств пойдут на закупки новейших образцов оружия. Об этом сообщил 10 января министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«На реализацию гособоронзаказа в этом году предусмотрено около полутора триллионов рублей. Почти 68 процентов средств пойдет на серийные закупки новейших образцов», - сказал министр на селекторном совещании, где обсуждаются основные направления деятельности Министерства обороны в текущем году.

По словам главы военного ведомства, 19,4% бюджетных ассигнований будут направлены на модернизацию, ремонт и сервисное обслуживание техники. Шойгу поставил задачу поддерживать ее исправность на уровне 95%.

Министр отметил, что ведомство продолжит выполнять обязательства по жилью в отношении семей военнослужащих. В этом году планируется принять в эксплуатацию 3,2 тысячи домов, добавил Шойгу. Глава ведомства уточнил, что объем жилищных субсидий в 2020 году составит 37 миллиардов рублей.

«Будем и дальше улучшать качество и расширять спектр медицинских услуг, предоставляемых личному составу и гражданскому персоналу», - добавил он.

Шойгу подчеркнул, что при проведении всех мероприятий требуется осуществлять жесткий контроль за расходованием бюджетных средств.