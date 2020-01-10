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Гаубицы Мста-СМ1 приняты на вооружение в Ельнинской мотострелковой дивизии

Валентина Пескова
01:31 10.01.2020
Артиллерийский полк общевойсковой армии ЗВО, расположенный в Смоленской области, получил на вооружение первую партию модернизированных гаубиц Мста-СМ1.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Личный состав подразделений артиллерийского полка Ельнинской мотострелковой дивизии ЗВО, дислоцированный в Смоленской области, завершил техническую приемку первой партии самоходных гаубиц Мста-СМ1 и переобучение на новый тип модернизированных машин. Командир полка провел торжественный ритуал вручения формуляров для закрепления экипажей за новыми образцами техники.

© Минобороны РФ

Полк приступил к завершению программы перевооружения на модернизированные боевые машины с автоматизированными системами управления огнем, сообщила пресс-служба ЗВО. До середины 2020 года 100% вооружения и военной техники будут иметь автоматизированные системы наведения и управления огнем по системе ГЛОНАСС. Также планируется дооборудовать специализированными маячками геолокации и автомобили высокой проходимости для подвоза боеприпасов.

© Минобороны РФ

152-миллиметровые самоходные гаубицы Мста-СМ1 - это боевые машины, предназначенные для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника.

© Минобороны РФ

Основу огневой мощи Мста-СМ1, являющейся предшественницей гаубицы Коалиция-СВ, составляет орудие 2А65 калибра 152-мм со скоростью стрельбы более десяти выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем. Таких показателей удалось добиться благодаря модернизированной конструкции механизмов заряжания.

© Минобороны РФ

Основной особенностью применения новых самоходных установок станет возможность управления огнем артиллерии в автоматическом режиме как с пункта управления командира батареи, так и непосредственно на гаубице. Для стрельбы из Мсты могут использоваться управляемые и неуправляемые осколочно-фугасные снаряды.

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