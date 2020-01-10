Шойгу: ВС России в этом году введут в строй 4 тысячи единиц новой техники

До конца года в Вооруженных Силах РФ будут введены в строй около четырех тысяч единиц новой автомобильной и бронетанковой техники. Об этом сказал глава Минобороны России Сергей Шойгу, открывая селекторное совещание.

«В сфере материально-технического обеспечения требуется ввести в эксплуатацию около 4 тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, 1 тысячу 700 единиц современного ракетно-артиллерийского вооружения», - заявил глава военного ведомства.

По словам Шойгу, будет продолжено строительство арсеналов комплексного хранения боеприпасов и ракет, а также топливозаправочных и производственно-логистических комплексов. Он добавил, что вместе с РГО и поисковыми организациями в текущем году будут проведены 11 экспедиций, которые будут направлены на поиск останков погибших защитников Отечества. Как отметил министр, большое внимание уделят экологической очистке территорий, в том числе в Арктике.