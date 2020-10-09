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Авиация Минобороны РФ сбросила более 1,4 тысяч тонн воды в районе ЧС под Рязанью

Тамара Астапенкова
19:28 09.10.2020
В течение дня экипажи самолетов Ил-76 совершили 12 самолетовылетов для проливки территории.
Авиация Минобороны РФ сбросила более 1,4 тысяч тонн воды в районе ЧС под Рязанью
© Фото: Минобороны России

В пятницу, 9 октября, авиация Минобороны России сбросила свыше 1,4 тысяч тонн воды в Скопинском районе Рязанской области. В течение дня экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованные выливными авиационными приборами ВАП-2, совершили 12 самолетовылетов для проливки территории, сбросив 504 тонны воды. Заправка самолетов водой осуществлялась на военном аэродроме Дягилево.

Также экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа, оборудованных водосливными устройствами ВСУ-5А, и вертолета Ми-26, оборудованного водосливным устройством ВСУ-15А, совершили 214 сбросов 908,5 тонн воды.

В общей сложности с начала операции на территории Скопинского района Рязанской области самолетами и вертолетами Минобороны России сброшено свыше 2,8 тысяч тонн воды.

Как заявлял ранее заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, главной задачей на 9 октября стал «максимальный пролив всего арсенала и его периметра с использованием самолетов Ил-76 и вертолетов с водосливными устройствами».

Вечером 9 октября генерал армии Дмитрий Булгаков заявил о полной ликвидации всех очагов возгорания на арсенале хранения боеприпасов в Рязанской области и переходе к этапу восстановления казарменно-жилищного фонда, пострадавшего от последствий ЧС.

«По результатам проведенной на территории арсенала разведки сегодня мы констатируем факт, что пожар на нём не только локализован, а все очаги возгорания полностью ликвидированы», - сообщил Дмитрий Булгаков.

Ранее заместитель министра обороны также сообщил, что основная часть подразделений группировки, привлекаемой к выполнению задач по ликвидации ЧС, уже завтра начнет возвращаться в пункты постоянной дислокации.

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