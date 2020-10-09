Пожар на складе боеприпасов под Рязанью полностью потушен

Все очаги возгорания на складе боеприпасов в Рязанской области ликвидированы, сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

«По результатам проведенной на территории арсенала разведки сегодня мы констатируем факт, что пожар на нем не только локализован, а полностью ликвидированы все очаги возгорания», - заявил он.

Замглавы российского военного ведомства также рассказал, что оперативный штаб уже сегодня приступил к выполнению следующего этапа – восстановлению пострадавшей от последствий пожара инфраструктуры.

«Сегодня мы приступили к восстановлению казарменно-жилищного фонда, административных зданий и подготовке военного городка к зимнему периоду эксплуатации», - уточнил он.

По словам замминистра обороны РФ, основная часть подразделений группировки, привлекаемой к выполнению задач по ликвидации ЧС, уже завтра начнет возвращаться в пункты постоянной дислокации.

«Завтра группировка войск сворачивается и уходит в пункты постоянной дислокации», - заявил Дмитрий Булгаков.

Он добавил, что на территории арсенала останется только пожарная техника, инженерная техника для завершения работ и проверке возможного наличия взрывоопасных предметов по периметру территории.