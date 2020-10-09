«Бал» и «Бастион» уничтожили корабль «врага» в Черном море

Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» уничтожили корабль условного противника на учениях в Черном море, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

«БПКРК "Бал" и "Бастион", дислоцированные на территории полуострова Крым, совершили марш в назначенный позиционный район, отработали действия по инженерному оборудованию и маскировке позиции», - говорится в сообщении.

Расчеты комплексов обнаружили цель, идентифицировали и взяли ее на сопровождение. В ходе учений был отработан алгоритм действий по нанесению ракетных ударов по кораблю условного противника. Тренировка по уничтожению морской цели боевыми расчетами пусковых установок была проведена с выполнением электронных ракетных пусков, добавили в пресс-службе.

Комплекс «Бал» представляет собой мобильную систему на базе шасси МЗКТ-7930, которая включает до двух самоходных командных пунктов, до четырех пусковых установок, которые имеют по восемь крылатых ракет Х-35/Х-35У, транспортно-перегрузочные машины.

Комплекс создан для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз и других береговых объектов, а также для уничтожения морского десанта.

БРК К-300 «Бастион» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Оникс» (для ВС России) /«Яхонт» (для поставок на экспорт).

Создан для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

П-800 «Оникс» - советская и российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия. Ее главная особенность заключается в том, что она изначально создавалась как универсальная: ракету предполагалось размещать на подводных лодках, надводных кораблях и катерах, самолетах и береговых пусковых установках. Аналогичные разработки велись и в США, где была создана ПКР «Гарпун».