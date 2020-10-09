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Отразить нападение: ракетчики ВВО отбили атаку «диверсантов» на расчеты комплексов «Искандер»

Андрей Аркадьев
11:43 09.10.2020
Охранное подразделение оперативно устранило угрозу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ракетчики Восточного военного округа отработали отражение нападения диверсантов на расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» на учениях в Еврейской автономной области.

Охранное подразделение оперативно устранило угрозу, и расчет выдвинулся на позицию пуска, чтобы нанести удар по объектам ПВО условного противника.

Основное предназначение «Искандер-М» - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.

Разработка ОТРК «Искандер» была начата в 1988 году как результат в том числе личных усилий главного конструктора КБМ С.П. Непобедимого, доказавшего Военно-промышленной комиссии Президиума Совета министров СССР необходимость создания взамен ОТРК «Ока» ракетного комплекса, не подпадающего под действие положений договора с США о РСМ. Комплекс принят на вооружение в 2006 году.

«Искандер» использует высотную сверхманевренную квазибаллистическую ракету. Обладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПВО. Благодаря смешанной системе наведения достигается высокая точность попадания - пять-семь метров. Дальность стрельбы - до 500 километров.

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