Броня против огня: как выглядит пожарный танк, задействованный при ЧП под Рязанью

При ликвидации последствий пожара на складе с боеприпасами в Рязанской области военные задействовали пожарные танки. «Звезда» показала, как выглядит эта машина.

Пожарный танк представляет собой специальную технику, смонтированную на танковом шасси. В нем помещается 25 тонн воды.

Бронированный корпус позволяет машине спокойно подойти к самому очагу пожара и начать тушить возгорание с помощью водяной пушки. Сейчас на территории арсенала работают пять таких машин.