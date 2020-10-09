Броня против огня: как выглядит пожарный танк, задействованный при ЧП под Рязанью
Машина используется для тушения самых сложных и опасных пожаров в труднодоступной местности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
При ликвидации последствий пожара на складе с боеприпасами в Рязанской области военные задействовали пожарные танки. «Звезда» показала, как выглядит эта машина.
Пожарный танк представляет собой специальную технику, смонтированную на танковом шасси. В нем помещается 25 тонн воды.
Бронированный корпус позволяет машине спокойно подойти к самому очагу пожара и начать тушить возгорание с помощью водяной пушки. Сейчас на территории арсенала работают пять таких машин.