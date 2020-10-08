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В эпицентре событий: Минобороны РФ стягивает дополнительную технику для тушения пожара под Рязанью

Алексей Кошкин
07:18 08.10.2020
С рассветом, Минобороны проведет рекогносцировку эпицентра пожара для принятия дальнейших решений по тушению огня и последующего разминирования.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Aleksander Svetlov, via, Globallookpress

Минобороны России стягивает дополнительную технику для тушения пожара на складе боеприпасов в Рязанской области. К месту чрезвычайной ситуации уже прибыли свыше 130 специалистов инженерно-саперных подразделений и более полусотни единиц техники в том числе роботизированные комплексы пожаротушения, пожарные танки и машины разграждения, бронекапсулы на базе автомобилей КАМАЗ, более 20 автозаливочных станций АРС-14, автомобильные мастерские, краны и топливозаправщики, а также пожарный поезд.

Колонна сводного отряда формируется около деревни Желтухино, на трассе М-22, которая в настоящее время полностью перекрыта.

Ситуация находится под полным контролем руководства военного ведомства. Действиями личного состава на месте руководят лично заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков и глава МЧС Евгений Зиничев. Замминистра лично побывал в эпицентре возгорания, находясь в пожарном танке и оценил ситуацию на месте ЧП.

С воздуха пожар тушить будут военно-транспортные самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8, экипажи которых сбросят воду на очаги возгорания сразу после разведки местности. Их перебазировали на аэродром «Дягилево» из Псковской и Тверской областей.

Сейчас интенсивность разрыва снарядов практически нулевая. Жителей ближайших поселков, а это около двух с половиной тысяч человек, эвакуировали в пункты временного размещения и обеспечили всем необходимым. С ними работают психологи и врачи. В результате пожара на складе пострадали семь человек, погибших нет.

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