Под Андреевским флагом: как устроен прибывший в порт Тартуса российский фрегат «Адмирал Эссен»

Новейший фрегат «Адмирал Эссен» зашел в российский пункт морского базирования в Тартусе. Судно вышло из порта Севастополя и прошло больше 1300 морских миль по Черному и Средиземному морям.

Помимо Андреевского флага на корме, во время стоянки на носу подняли красное полотнище с синим и белым крестами – это отличительная черта кораблей первого и второго ранга. Военно-морской гюйс раньше носил название «крепостной флаг», его водружали только над цитаделями. Но Петр Первый издал указ, чтобы его поднимали и на самых больших и мощных кораблях флота. Традицию сохранили, и теперь он развивается на баке фрегата «Адмирал Эссен».

За последние годы российский военно-морской флаг стал символом стабильности и безопасности всего восточного средиземноморья. Гражданские моряки каждый раз радушно встречают проходящий военный корабль.

«Им спокойнее, когда мимо проходим, всегда приветствуют, машут руками, оказывают знаки внимания российскому военному кораблю. Дружелюбно относятся и по связи пытаются вызывать, только добрые слова слышим от местных моряков, которые выполняют в данном районе задачи свои», - рассказывает командир фрегата «Адмирал Эссен» Александр Смирнов.

Фрегат не впервые в Тартусе, еще в 2017 году с его борта были нанесены удары крылатыми ракетами «Калибр» по укрепленным позициям боевиков в Сирии. Сегодня с его приходом силы морской российской группировки заметно возросли. Он способен везти противодиверсионное наблюдение, уничтожать самолеты и ракеты, вести артиллерийский морской бой и справляться с подводными лодками противника.

«Наш фрегат имеет ракетно-артиллерийское вооружение комплексами А-190, ЗРК "Штиль 1", "Калибр-МК". Данное вооружение является новейшими разработками, которые в данный момент имеет наш флот», - отмечает командир ракетно-артиллерийской боевой части фрегата Алексей Романов.

С таким грозным противником вряд ли кто захочет тягаться, поэтому сейчас неудобства экипажу фрегата доставляет разве что сильная качка во время шторма.

«Бывает и взлетает. Как идет, смотря. Если по волне, то нормально, более-менее спокойно, подгоняемый волной. А если против волны, то да - подлетает нос и всей массой своей падает в следующую волну. Разлетаются брызги в стороны от носа. Это красиво на самом деле. Но ты всегда понимаешь, что ты не один. И это успокаивает. Ты знаешь, куда ты идешь, с кем ты идешь», - делится оператор группы автоматизированных систем управления Сергей Галась.

Мужчина служит по контракту и за год на «Адмирале Эссене» успел побывать не только в Сирии, но и на Кипре, в Турции и в Греции. Теперь он уже не может представить своя жизнь без дальних походов по морям под Андреевским флагом.