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Авиация, саперы и МЧС: подробности масштабной операции по тушению пожара на рязанском арсенале

Алексей Кошкин
19:10 08.10.2020
Из 14 населенных пунктов спасатели и военные эвакуировали больше двух тысяч жителей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: rzn.info, via, Globallookpress

Масштабная операция была проведена на арсенале боеприпасов в Рязанской области. Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России совершили еще три вылета и сбросили в общей сложности на очаги возгорания 126 тонн воды. Это стало возможным благодаря специальным выливным авиационным приборам, которыми оборудованы самолеты. К операции с воздуха также были привлечены вертолеты Ми-8 и Ми-26. А на земле военные инженеры проводят разминирование населенных пунктов, расположенных рядом со складом боеприпасов. И как сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, пожар удалось локализовать.

С воздуха дымящий арсенал поливают сотнями тонн воды вертолеты и большие транспортные самолеты Ил-76. Идут плотно друг за другом. Главная задача - определить местонахождение оставшихся очагов возгорания и зон риска. Эксперты, наблюдая из вертолетов, быстро оценивают картину и разрабатывают план дальнейших действий.

«По состоянию на 18.00 мы с полной уверенностью можем говорить, что пожар локализован, как на самом арсенале техническом, так и за его пределами по всему периметру арсенала, поэтому сегодня мы заканчиваем эти мероприятия. Завтра планируем и сегодня зашли уже на техническую территорию для проливания технической территории», - пояснил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Он добавил, что завтра будут продолжены мероприятия основными силами. 

«Завтра продолжим это мероприятие основными силами, пятью пожарными танками и другой техникой. Для того чтобы максимально пролить весь арсенал с использованием четырех Ил-76 и шести вертолетов с ВСУ-5. На завтра планируется максимальный итог: это пролив всего арсенала и вокруг него по периметру, чтобы быть уверенными в полном завершении этого мероприятия», - сказал Дмитрий Булгаков.

Чтобы ликвидировать задымление как можно быстрее, была усилена авиационная группировка. В небо поднялся самый большой в мире вертолет Ми-26. Он проливает сам арсенал и всю территорию вокруг него, к операции также привлечены вертолеты Ми-8. Они уже совершили больше 100 вылетов. На земле тоже кипит работа. Военные инженеры Западного военного округа должны проверить и, если потребуется, разминировать близлежащие населенные пункты, которые накрыло взрывной волной. Они работают в селе Дегтярка, расположенном всего в полутора километрах от эпицентра. В помощь им специальная техника - пожарные танки и машины разграждения.

Машины инженерного разграждения могут работать на любой местности, в том числе и на пожаре, а ковшом освобождать горящие завалы. Отряды саперов постоянно меняют друг друга. Их задача - проверить местность на наличие активных зарядов. Вместе с ними работают специальные собаки, которые чувствуют любой фугас.

В район ЧС прибыли сводные отряды разминирования. В них 120 профессионалов инженерно-саперных подразделений. На передовую они отправляются в новейших бронеавтомобилях повышенной защищенности. В их распоряжении не только десятки военной и специальной техники, но и робототехнические комплексы. Робот-пожарный «Уран-14» и беспилотная инженерная машина «Уран-6».

Из 14 населенных пунктов, находящихся в зоне поражения разрывающихся боеприпасов, спасатели и военные эвакуировали больше двух тысяч жителей. С разными травмами и ожогами медики госпитализировали 14 человек. Но главное - нет погибших. По предварительной версии, снаряды сдетонировали, когда от травы вспыхнули постройки арсенала. Мощные взрывные волны почувствовали местные жители в радиусе нескольких десятков километров. А столб дыма был как при извержении вулкана.

Сейчас в полутора километрах от места возгорания работают пять пожарных танков и пять спецпоездов. Взрывы больше не оглушают округу. Почти 200 единиц военной техники и 650 военнослужащих вместе с пожарными расчетами МЧС, прибывшими из Рязани и Москвы, решают эту глобальную задачу, даже если потребуется работать без сна.

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