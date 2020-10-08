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Пожар на складе боеприпасов под Рязанью локализован

Андрей Аркадьев
17:38 08.10.2020
Всего с утра 8 октября авиация ВКС сбросила в общей сложности на очаги возгорания более 1200 тонн воды.
Пожар на складе боеприпасов под Рязанью локализован
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области локализован, заявил заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков.

«По результатам проведенной нами работы мы можем с полной уверенностью говорить, что пожар локализован, как на технической территории арсенала, так и за его пределами по всему периметру» - сообщил журналистам в четверг, возглавляющий оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации генерал армии Булгаков.

Замминистра обороны также подчеркнул, что сегодня главной задачей ликвидации ЧС являлось обеспечение максимальной проливки технической территории склада боеприпасов и прилегающих к ней участков местности.

Для этого с утра 8 октября с высокой интенсивностью были организованы вылеты авиации на тушение очагов возгорания, в которых принимали участие самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8, Ми-26, оборудованные выливными авиационными приборами ВАП-2 и водосливными устройствами ВСУ-5, ВСУ-15.

«Сегодня мы уже зашли на техническую территорию арсенала для ее проливания, завтра основными силами продолжим выполнение этих мероприятий, для того чтобы максимально пролить всю территорию с использованием самолетов Ил-76 и вертолетов с водосливными устройствами», - пояснил Дмитрий Булгаков.

«Главная задача на завтра – максимальный пролив всего арсенала и его периметра, чтобы быть полностью уверенными в завершении этих мероприятий», - подытожил замминистра обороны.

Всего с утра 8 октября авиация ВКС совершила 12 вылетов самолетов Ил-76, 118 вылетов вертолетов Ми-8 и 9 вылетов вертолета Ми-26, сбросив в общей сложности на очаги возгорания в районе ЧС более 1200 тонн воды.

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