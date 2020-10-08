Самолеты Ил-76 приступили к тушению пожара на складе боеприпасов под Рязанью

Три самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС выполнили полет для тушения пожара в районе ЧС на территории склада боеприпасов под Рязанью.

После выполнения полета самолеты вернулись на аэродром Дягилево в Рязани для заправки авиационной техники водой и подготовки к повторному вылету.

Самолеты Ил-76, задействованные в тушении пожара в Рязанской области, оборудованы выливными авиационными приборами ВАП-2 емкостью 42 тонны, летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению задач тушения пожаров на открытых пространствах с воздуха.

Группировка Минобороны России по ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области включает в себя свыше 650 военнослужащих, 194 единицы военной и специальной техники, четыре самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, и три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

Кроме того, к месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования в составе около 120 специалистов инженерных подразделений ЗВО и 32 единиц военной и специальной техники, в том числе пяти единиц многофункциональных робототехнических комплексов «Уран-6» и «Уран-14», для мониторинга обстановки задействованы 17 беспилотных летательных аппаратов различных типов.