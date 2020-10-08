Кадры пожаров под Рязанью после ЧП на складе боеприпасов сняли с борта вертолета

Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков с группой офицеров оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС на складе боеприпасов в Рязанской области совершил облет района происшествия на вертолетах Ми-8, сообщает Минобороны России.

Ранее замминистра обороны рассказал, что утренняя рекогносцировка проводится для уточнения порядка применения сил и средств и принятия решения на выполнение задач по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Также специалисты Минобороны России с использованием пожарных танков и другой бронированной техники планируют провести новую рекогносцировку эпицентра пожара с целью оценки ситуации в эпицентре пожара, определения мест оставшихся очагов возгорания и зон риска для первоочередного применения средств пожаротушения и разминирования.