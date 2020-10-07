Булгаков прибыл на место ЧС на территории склада боеприпасов под Рязанью

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков прибыл на место чрезвычайной ситуации на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе Желтухино. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Специалисты возглавляемой заместителем министра обороны оперативной группы от Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России и штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации на месте приступили к оценке характера и дальнейшего развития ЧС.

Заместитель министра обороны направлен на место происшествия для руководства оперативным штабом и привлекаемыми силами и средствами по скорейшей ликвидации чрезвычайной ситуации.

Группировка Минобороны России, созданная для ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области, насчитывает 189 военнослужащих, 38 единиц военной и специальной техники, четыре самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

В составе подразделений, принимающих участие в ликвидации чрезвычайной ситуации, робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14», БЛА «Орлан-10», инженерные машины разграждения ИМР-2, пожарные танки, специальные бронированные пожарные автомобили и другая специальная техника.