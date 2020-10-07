Почти 200 военнослужащих, 38 единиц спецтехники и четыре Ил-76 участвуют в тушении пожара в Рязанской области

Группировка Минобороны России, созданная для ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области, включает в себя 189 военнослужащих, 38 единиц военной и специальной техники, 4 самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, 3 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Также в составе подразделений, принимающих участие в ликвидации чрезвычайной ситуации, - робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14», беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», инженерные машины разграждения ИМР-2, пожарные танки, специальные бронированные пожарные автомобили и другая специальная техника.

К месту происшествия в Рязанскую область направлена комиссия Минобороны России под руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова.