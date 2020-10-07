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Учебно-тренировочный комплекс в Ейске планируется оснастить пятью современными тренажерами

Андрей Аркадьев
18:00 07.10.2020
Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров посетил Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Учебно-тренировочный комплекс 859 Центра боевого применения и переучивания летного состава (морской авиации Военно-морского флота) в Ейске к началу нового учебного года в ВС РФ планируется оснастить пятью современными тренажерами для обучения пилотированию различных типов воздушных судов.

Центр представляет собой новейший комплекс систем и агрегатов для полноценной подготовки летного и инженерно-технического состава истребительной, противолодочной и палубной авиации ВМФ. Для их обучения оборудованы восемь специализированных классов, установлены динамические тренажеры вертолетов Ка-27М и Ка-52К, а также комплексный тренажер (КТС) многоцелевого истребителя Су-30СМ.

Особенностью КТС Су-30СМ является применение средств искусственного интеллекта для формирования системы внешней визуальной обстановки в целях решения всего комплекса задач, связанных с пилотированием и боевым применением самолета в полном диапазоне высот и скоростей.

Здесь же замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров проверил готовность объектов наземного испытательного учебно-тренировочного комплекса корабельной авиации (НИУТК КА).

С его вводом в строй появится возможность летчикам круглогодично отрабатывать элементы взлета и посадки на палубу авианесущего крейсера на всех типах вертолетов и самолетов палубной авиации, таких как Су-33, МиГ-29К (КУБ) и Су-25УТГ.

Также Евкуров проинспектировал в поселке Агой Краснодарского края организацию боевой подготовки в специальном центре (выживания летного состава и подготовки специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной службы).

За последние пять лет в центре прошли подготовку более шести тысяч летчиков, об этом проинформировал начальник 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний МО РФ генерал-лейтенант Юрий Сушков.

В присутствии замминистра летный состав и специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели тренировки по выживанию в различных условиях. Ими были отработаны практические действия при вынужденном приземлении и скрытом перемещении в районе боевых действий, при попадании в засаду, по оказанию первой помощи и спасанию пострадавшего, выходу в район эвакуации, обозначению площадки подручными и сигнальными средствами.

Евкуров встретился с разработчиками перспективных средств спасания и выживания, акцентировал внимание на внедрение в Минобороны России боевого опыта ВС РФ в локальных войнах и конфликтах, а также ведущих стран мира. Поручил руководству центра совместно с представителями промышленных предприятий подготовить предложения по перспективным образцам обмундирования и средств спасания летного состава.

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