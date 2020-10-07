Минобороны РФ заявило, что направляет четыре самолета Ил-76 на тушение склада боеприпасов под Рязанью

Минобороны России усиливает группировку авиационной техники для тушения пожара на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в Рязанской области. Об этом сообщили в ведомстве.

«В готовности к перебазированию из Псковской и Тверской областей на один из аэродромов в Рязанской области находятся четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил, оборудованные выливными авиационными приборами ВАП-2», - сказано в сообщении Минобороны.

В настоящее время в тушении пожара задействованы до 10 единиц специальной военной техники МО РФ, в том числе два пожарных танка, два специальных бронированных пожарных автомобиля и пять пожарных машин, а также около 70 военнослужащих.

В готовности к вылету в район возгорания находятся три вертолета Ми-8 армейской авиации ЗВО, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5.

Также к месту ЧП вылетела комиссия ЗВО под руководством заместителя командующего войсками округа по материально-техническому обеспечению.