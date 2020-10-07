К тушению пожара на складе боеприпасов под Рязанью привлечены 10 единиц военной техники

На складе хранения боеприпасов, который расположен в районе села Желтухино Рязанской области произошел пожар, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В тушении задействовано до десяти единиц специальной военной техники, в том числе два пожарных танка, два специальных бронированных пожарных автомобиля и пять пожарных машин, а также около 70 военнослужащих.

Для борьбы с огнем привлечены шесть пожарных расчетов подразделений МЧС. В готовности к вылету в район возгорания находится три вертолета Ми-8 армейской авиации ЗВО, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5.

Принимается решение о привлечении к тушению пожара специального пожарного поезда МЧС.

К месту чрезвычайного происшествия вылетела комиссия ЗВО под руководством заместителя командующего войсками округа по материально-техническому обеспечению.