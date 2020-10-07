В Минобороны сообщили о возгорании травы на территории военного склада в Рязанской области

На складе с боеприпасами, расположенном в Рязанской области, произошло возгорание травы. Об этом информирует Министерство обороны РФ.

«Седьмого октября 2020 года около 13.20 на территории расположенного в лесистой местности склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов», - сказано в сообщении оборонного ведомства.

В борьбу с воспламенением вступил штатный пожарный расчет воинской части, однако ему не удалось остановить огонь. Сейчас, по данным Минобороны, на технической территории ВЧ отмечаются отдельные взрывы боеприпасов.

Личный состав и гражданский персонал с места происшествия эвакуированы. Пострадавших нет.

В настоящий момент локализация и тушение пожара осуществляется военнослужащими совместно с прибывшими пожарными расчетами МЧС. Угроза близлежащим населенным пунктам отсутствует.