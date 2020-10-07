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Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу ракетой «Циркон» из Белого моря

Андрей Аркадьев
10:02 07.10.2020
Скорость полета ракеты составила более 8 Махов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Новейший фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из Белого моря по морской цели, расположенной в Баренцевом море. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным объективного контроля, гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» прямым попаданием успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км.

Летные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» будут продолжены. Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота.

Фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» с управляемым ракетным оружием был включен в боевой состав Военно-морского флота России летом 2018 года. Экипаж корабля составляет более 170 человек. Фрегат может развивать скорость до 29 узлов. На его вооружении находятся ракеты «Оникс» и «Калибр», а также зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут».

Фрегаты проекта 22 350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным объектам на расстоянии свыше 1,5 тысячи километров.

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая АО «ВПК "НПО машиностроения"», которая входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противо­корабельными ракетами, так и с противокорабельными ­ракетами, стоящими на вооружении других стран.

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