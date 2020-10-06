Сверхзвуковые скорости: МиГ-31 провели воздушный бой в стратосфере

На Камчатке в соответствии с планом боевой подготовки была проведена тренировка истребительной авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), в ходе которой в стратосфере отработаны задачи по перехвату условного нарушителя воздушного пространства РФ.

Отмечается, что тренировка стала одним из этапов совершенствования летчиками-истребителями навыков пилотирования, необходимых для несения боевого дежурства по противовоздушной обороне.

В роли «нарушителя» выступал истребитель МиГ-31 отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России, который, достигнув сверхзвуковой скорости, на высоте порядка 20 тысяч метров, имитировал проникновение в воздушное пространство России.

На перехват цели был поднят еще один высотный перехватчик МиГ-31. Для усложнения задания экипажу была поставлена задача осуществить поиск противника самостоятельно без привлечения наземных средств ПВО. После обнаружения «нарушителя» и захвата прицелом цели летчики провели электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности. По данным объективного контроля, цель была успешно поражена.

Всего за летную смену самолеты МиГ-31 морской авиации ТОФ выполнили четыре вылета в стратосферу.